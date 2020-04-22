شهدت أسواق الخضروات و الفاكهة بالبليدة ، في بيعها بالتجزئة أو الجملة، قبل حلول شهر رمضان المبارك، لهيبا مجددا في الأسعار، مما أكد سيطرة مضاربين على دواليب السوق .

احتلت الكوسة صدارة الخضروات التي ارتفعت أسعارها، حيث ارتفع سعرها من 20 و 30 دينار في سوق أمس، واستقر في 100 دينار، والأمر كذلك بالنسبة للجزر، حيث قفز من 30 دينار إلى 70 و 90 دينارا في أقل من 24 ساعة.

وارتفع سعر القرنبيط الزهري (الشوفلور) من 30 إلى 80 دينارا، و البصل الجاف بدوره من 50 إلى 70 دينارا، أما سعر الطماطم فارتفع نسبيا من 70 إلى 90 و 100 دينارا، على العكس حافظت البطاطا على أسعارها المعقولة، و ظلت مستقرة بين الـ 20 و 35 دينارا بالنسبة للنوعية الجيدة .

أما سوق التمور فشهد ندرة من جهة، و لهيبا أيضا في أسعارها، حيث قفز سعر الكيلوغرام بسوق الجملة ببوڨرة إلى 650 دينارا، وفي أسواق التجزئة تراوح بين 800 و 950 دينارا، و الحال أيضا مع الليمون، حيث ارتفع بأسواق التجزئة و استقر في 350 دينارا، و بسوق الجملة وصل إلى سقف الـ 220 دينار، بينما تراوح سعره منذ يومين بأسواق التجزئة بين 150 و 200 دينارا، و الملفت أن أسعار لحم الضأن قفزت إلى 1550 دينارا، و أسقطت التصريحات الرسمية، بأن أسعار اللحوم الحمراء، لن تتجاوز في شهر رمضان الـ 1000 دينار.