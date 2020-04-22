ناقشت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء الثلاثاء، مستقبل كرة القدم في "القارة العجوز" تحت وطأة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوصت منظمة الصحة الاتحاد الأوروبي، بعد استشارة علماء الأوبئة، بعدة نصائح من بينهما تجميد فعاليات كرة القدم إلى موعد بعيد، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل كامل.

ووفقا لشبكة "فوكس سبورتس"، فإن اثنين من أكبر علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية تواجدا في الاجتماع، وطالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية عام 2021، في محاولة لإيقاف تفشي كورونا.

وأضافت الشبكة، أن منظمة الصحة العالمية كانت جادة في طلبها، على اعتبار أن هذه الرياضة هي الأكثر عرضة لانتشار الوباء العالمي.

إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت، إن "يويفا" نفى صحة هذا التقرير شكلا وموضوعا.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم "يويفا" قوله "منظمة الصحة العالمية لم تطلب إيقاف المسابقات حتى مطلع 2021، ولا تزال المباحثات قائمة مع جميع الأطراف، لمناقشة العودة المثالية والآمنة للنشاط الكروي، في أقرب وقت ممكن".