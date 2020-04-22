كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة للجائحة في الجزائر.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 402 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت 99 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 2910 حالة.

وأوضح فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1204، مشيرا إلى أن 52 من هذه الحالات تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 4852 وتشمل 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و3110 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وذكر الدكتور فورار بالمناسبة بأن ولايات أدرار وتيارت وقسنطينة وسطيف سجلت بها أكبر عدد من الحالات خلال ال 24 ساعة الأخيرة.