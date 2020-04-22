أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري باستئناف أشغال ورشات التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، فقد ترأس الوزير كمال ناصري، اجتماعا تنسيقيا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم الأمين العام لوزارة السكن، المفتش العام، رئيس الديوان، وكذا المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية بالإضافة إلى كل مدراء القطاع عبر 48 ولاية.

وطالب الوزير خلال هذا الاجتماع بضرورة المواصلة في عملية التعقيم وبعث برسالة شكر لكل المتعاملين الاقتصاديين الذين شاركوا في الهبة التضامنية التي قام بها قطاع السكن عبر جميع مؤسسات الإنجاز كلا حسب مقدرته.

كما طلب بضرورة دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر النسيج الاقتصادي الأول في حلقة البناء.

في نفس السياق، أمر ناصري بدراسة وتسوية الملفات الموجودة على مستوى لجان الصفقات العمومية، بالإضافة إلى إعادة بعث ورشات التهيئة الخارجية للمشاريع كون أنها تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك ما بين العمال، مع ضرورة أخذ كل الاحتياطات الوقائية الأزمة تبعا لتعليمات السلطات الصحية.

في الأخير، أمر الوزير بتسوية وضعية المقاولين الذين تأثرت مشاريعهم جراء الحجر الصحي عن طريق أوامر بوقف الأشغال دون تطبيق عقوبات التأخير.