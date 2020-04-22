بلغت نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني 62 بالمئة بفضل التساقط الأخير للأمطار بعدة ولايات، حسبما علم اليوم الأربعاء من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا في البلاد تم تسجيلها بفضل هطول الأمطار مؤخرا على مستوى عدة ولايات في البلاد.

فيما يتعلق بحالة المياه حسب المنطقة، تشير بيانات الوكالة إلى أن معدل امتلاء السدود في الغرب يقدر بـ 52 بالمئة أما في الوسط فبلغ 45 بالمئة في حين قدرت نسبته 80 بالمئة في المنطقة الشرقية.

وعليه، فمن بين 75 سداً مستغلا في الجزائر، امتلأت ثمانية سدود بالكامل (100 بالمئة)، وهي: سكاك (تلمسان)، مكسا (الطارف)، القصير وبوسيابة (جيجل)، بني هارون ( ميلة)، بني زيد (سكيكدة)، بوقرة (تيسمسيلت) وشليف (مستغانم).

ووفقًا لتقديرات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، فإن "مخزونات المياه الحالية تضمن الأمن المائي لمدة سنتين متتاليتين".