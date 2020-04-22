رجح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6% هذا العام، ما سيكون أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس المنظمة، بيتيري تالاس، في مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف, اليوم الأربعاء أن "كان لهذه الأزمة تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وأضاف, "نقّدر أنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 6% في انبعاثات الكربون هذا العام بسبب نقص الانبعاثات من النقل وإنتاج الطاقة الصناعية".

وعانى العالم من أزمة حادة في المناخ اثر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، التي أثرت وبشكل كبير على الحياة على سطح الأرض نجم عنها ارتفاع درجات حرارة الأرض وذوبان القطبين وارتفاع منسوب المحيطات ناهيك غن تلوث المناخ واتساع رقعة ثقب الأوزون، نجم عنه كوارث طبيعية كالجفاف والفيضانات.