كشف المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو أن زملاءه في نادي إنتر ميلان الايطالي كانوا يعانون من بوباء كورونا في شهر جانفي الماضي.

وأكد لوكاكو (26 عاما) بأن 23 لاعبا من بين 25 في انتر ميلان أصيبوا بالحمى في شهر جانفي في تصريح لبرنامج تلفزيوني في بلجيكا قائلا "كان لدينا في شهر ديسمبر (2019) عطلة، عدنا للتدريبات وأجزم بأن 23 لاعبا من بين 25 لاعبا كانوا يعانون من الحمى".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا (52 هدفا) قائلا: "حقا أنا لا أمزح، خضنا مباراة كالياري يوم 26 يجانفي وبعد حوالي 25 دقيقة غادر أحد مدافعينا أرض الملعب (خرج المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 17 لشعوره بالانزعاج)، لم يكن قادرا على الاستمرار وكاد أن يفقد الوعي. كان الجميع يعانون من السعال والحمى".

وأردف المهاجم السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قائلا: "في الحركات الاحمائية التي سبقت المواجهة، كانت حرارة جسمي غير عادية. فأنا لم أصب بالحمى منذ سنوات".

واختتم قائلا "بعد انتهاء المباراة كان هناك عشاء على شرف ضيوف أحد الشركات، اعتذرت لهم وتوجهت مباشرة نحو الفراش. لم نقم وقتها بالتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لذلك نحن لا نعرف إن كنا أصبنا به أم لا".