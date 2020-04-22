إنتشلت مساء اليوم الأربعاء جثة غريق في سد البياضة بإقليم بلدية السدراية شرقي المدية من قبل أعوان الحماية المدنية لدائرة العزيزية شرقي المدية.



الجثة لضحية يبلغ من العمر 55 سنة مفقود منذ قرابة أسبوع وينحدر من قرية ذراع عائشة التابعة إقليميا لبلدية بئر غبالو بولاية البويرة المجاورة. وبحسب مصادر محلية فإن جثة الضحية تم الإبلاغ عنها من طرف شهود عيان بعد مشاهدتها تطفو بالقرب من ضفة السد ساعة العصر وقد تمت إحالتها هلة مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان من طرف مصالح الحماية المدنية.