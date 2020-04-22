تمكنت عناصر فرقة الأمن العمومي التابعة لأمن دائرة بئر غبالو ب 45 كلم غرب البويرة، من حجز 161 كلغ من أحشاء و هياكل الدجاج المتمثلة في :86 كلغ من أحشاء الدجاج،67 كلغ من هياكل الدجاج و 08 كلغ من أحشاء الديك الرومي غير الصالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان الشرطة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2020/04/20، إثر قيام عناصر فرقة الأمن العمومي بنقطة مراقبة بوسط مدينة بئرغبالو أين أوقفوا شاحنة مزودة بمبرد من أجل المعاينة و عند مراقبتها تبين أن صاحب الشاحنة ينقل على متنها 12 صندوق من أحشاء و هياكل الدجاج تنبعث منها رائحة كريهة.

وأضاف ذات البيان وعملا بالإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات تم التنسيق مع مديريتي التجارة و الفلاحة هذه الأخيرة التي أكد الطبيب البيطري التابع لها أن المحجوزات غير صالحة للإستهلاك البشري ، تم إتلافها و ردمها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات ، مقابل شهادات الحجز مع تحرير محاضر إتلاف للمخالف.