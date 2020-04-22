تعافت العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء من أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاما وقفزت عقود الخام الأمريكي بدعم من أحاديث مبدئية عن تخفيضات إضافية للإمدادات من منتجين في أوبك، وزيادات في المخزونات الأمريكية جاءت أقل ترويعا مما توقع البعض.



وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 5.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 20.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبط خام القياس العالمي إلى 15.98 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 1999.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 2.21 دولار، أو 19.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 13.78 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية.