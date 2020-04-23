تساءل تقرير صادر عن صحيفة ”ديلي ميل” البريطانية، أعدّه البروفيسور ريتشارد ويبر، من جامعة نيوكاسل، عن السّبب عمّا إذا كان السرّ في ذلك هو عادات المسلمين الّتي يمارسونها باستمرار على مدار يومهم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل” البريطانية، تساءل تقرير أعده البروفيسور ريتشارد ويبر، من جامعة نيوكاسل، عما إذا كانت عادات المسلمين مثل غسل الأيدي هي السر وراء انخفاض معدل انتشار العدوى بالفيروس بينهم”. ويشير التقرير إلى أنّه في حين أنّ المناطق الّتي يقطنها أعدادًا كبيرة من الأشخاص غير البيض (السود والآسيويين) تشكّل معظم المناطق المليئة بالفيروس في المملكة المتحدة، إلّا أنّ المناطق الآسيوية المسلمة لا يحدث بها ذلك.

وأكّد أنّه كان من الواضح جدًّا أنّ الأماكن الّتي يقطنها المسلمين لا تندرج في قائمة الأماكن الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا. ولفت التقرير إلى أنّه من المتوقع أن يكون غسل اليدين خمس مرّات بانتظام قبل الصّلاة هو ما يوفّر لهؤلاء السكان المسلمين الحماية المستمرّة من الإصابة بـ”كوفيد-19”، وهو سرّ انخفاض معدل انتشار العدوى بالفيروس بينهم، رغم أنّ غالبيتهم ينتمون لفئة الأقليات العرقية.

وفي ذات السياق، قال الكاتب والسياسي السابق في حزب العمال، تريفور فيليبس، في مقال رأي نشرته صحيفة ”التايمز” البريطانية: ”ربّما يكون هناك في الأمر شيء لنتعلّمه نحن الآخرين، إذا كان أحد أسرار وقف انتقال الفيروس هو غسل اليدين، كما يفعل المسلمين في طقوسهم الدّينية خمس مرّات في اليوم قبل أداء كلّ صلاة”. وأشار فيليبس إلى أسباب أخرى لانخفاض معدلات العدوى بالفيروس المستجد، مثل ارتفاع نسبة الشباب، وهم الأقل عرضة للإصابة، في مجتمعات المسلمين، بالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء المسلمات اللواتي يخرجن إلى العمل (أقل من الثلث)، وبالتالي استخدام المواصلات العامة بشكل أقل، ما يقلّل من فرص العدوى.