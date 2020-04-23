أعلن المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية بعنابة، في تصريح إعلامي، عن تحويل مساهمات الإفطار الرمضاني السنوي للإطارات كإعانات من مواد استهلاكية للعائلات المعوزة، وذلك تكملة للعملية التضامنية التي بدأها من قبل ووصلت إلى توزيع 250 هدية في آخر الأسبوع الماضي. واعتبر المكتب أن الجبهة تواصل حراكها التضامني ومسيراتها الاجتماعية التعاونية في هذا الظرف الحساس جراء انتشار فيروس كورونا، علما منها بثقل الآثار الاجتماعية بسبب الحجر وتوقف كثير من الناس عن العمل والظروف الحرجة التي تعاني منها الكثير من العائلات.