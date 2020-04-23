قدّر مهتمون ومتابعون لحجم المساعدات التي تدفقت على ولاية البليدة بآلاف الأطنان، في عز الحجر الصحي العام، بأنها تكفي لما يقارب السنتين، وهي المساعدات التي تشكلت من مواد غذائية واستهلاكية ضرورية مثل الخضروات واللحوم، إلا أنه ولغاية الساعة ما تزال عائلات تشكو عدم وصول المساعدات إليها، وإن وصلت فهي ضعيفة ولا تسد حاجتهم إلا ليومين فقط. للإشارة، فإن مدير ديوان ولاية البليدة كان قد صرح في ندوة صحفية سابقة، بأن القفة الموزعة على العائلات المحتاجة لا يقل وزنها عن 49 كلغ.