أعلن مجمع ”مادار” عن الانخراط في مساعي الدعم للجهود المتصلة بمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في الجزائر، حيث قام المجمع، الذي يعد الراعي الرئيسي لفريق الشباب الرياضي لبلوزداد، عبر فرعين تابعين وهما مؤسسة ”اينايا” التي تعد جمعية غير ربحية تختص في تنمية وتطوير العمل الجماعي، والشركة الرياضية المساهمة في الشباب الرياضي لبلوزداد، بتوفير عتاد وتجهيز طبي استشفائي متعدد قدم للصيدلية المركزية للمستشفيات، كما قدم هبة شهر أجر من الإطارات المسيّرة لـ”مادار” فضلا عن اللاعبين والطاقم التقني لفريق الشباب الرياضي لبلوزداد، وهذا ضمن المجهود الوطني.