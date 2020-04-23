أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وقف نشاط كرة القدم الاحترافية في البلاد حتى مطلع سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا، ما يعد إنهاء مبكرا للبطولة الهولندية بدرجتيها. وأوضح مارك روته أنه سيتم حظر كل الفعاليات التي تحتاج إلى تصاريح لإقامتها حتى مطلع سبتمبر المقبل، ويسري هذا على مباريات كرة القدم من دون جمهور. للإشارة، فإن حظر النشاط الكروي في هولندا كان ساريا حتى مطلع جوان المقبل، وكان الاتحاد الهولندي يسعى إلى استكمال الموسم بإقامة مباريات من دون جمهور (ثماني جولات متبقية). غير أن الأندية الكبرى مثل أجاكس أمستردام وإيندهوفن والكمار، دعت إلى إنهاء الموسم مبكرا.