حذر مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ستكون أشد خطورة لأنها من المحتمل أن تتزامن مع بداية موسم الأنفلونزا، وفقا لصحيفة ”واشنطن بوست”. ونقل التقرير عن ريدفيلد قوله ”هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء المقبل أصعب في الواقع من الفيروس الذي مررنا به للتو. عندما قلت ذلك للآخرين، لم يفهموا ما أعنيه”. وأضاف ”سيكون لدينا وباء الأنفلونزا ووباء فيروس كورونا الجديد في نفس الوقت”. وقال لصحيفة ”واشنطن بوست” إن وجود فيروسين تنفسيين في نفس الوقت من شأنه أن يضع ضغطا لا يمكن تصوره على نظام الرعاية الصحية.