أعلنت مديرية الشحن الجوي التجاري التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إقلاع أمس الأربعاء طائرة شحن محملة بأطنان من التمور من مطار الجزائر الدولي باتجاه مطار نواكشوط (موريتانيا) في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين، حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة أمين أندلسي.

وحسب اندلسي فان الرحلة التجارية المبرمجة أمس هي الأولى ضمن برنامج يتضمن 4 رحلات سيتم إجراؤها تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة باتجاه مطار نواكشوط الدولي .

وأضاف المتحدث أنه تم تسطير برنامج لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول الأفريقية.

بالمقابل،يضيف اندلسي، فإن متعاملون جزائريين يستعدون أيضا لاستيراد عشرات الأطنان من الأسماك من موريتانيا على متن ذات الطائرات عند رحلات الإياب.

وأكد أن مفاوضات جد متقدمة مع عدة متعاملين اقتصاديين جزائريين لتصدير منتجاتهم نحو عدد من الدول الإفريقية.

وتابع اندلسي يقول أن الخط الرابط بين الجزائر وموريتانيا يمكن أن يصبح بعد تجاوز الأزمة الصحية الحالية منتظما، أي على مدار أيام الأسبوع في حال أثبت مردوديته وربحيته.