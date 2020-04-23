تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، وهو بصورة تجعل المسلمين في منطقة بعينها يصومون ساعات أكثر من المسلمين في منطقة أخرى، إذ تصل في بعض المناطق لـ 20 ساعة وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة، بحسب موقع "ماي بري تايم أونلاين".

وتتفاوت ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تصل إلى 16 ساعة صيام في بعضها.

وستكون أطول ساعات صيام في الوطن العربي بالجزائر بمعدل 16 ساعة بين أول وآخر رمضان، حيث سيصوم الجزائريون والتونسيون في أول رمضان حوالي 15 ساعة و8 دقائق، وفي آخر رمضان حوالي 16 ساعة و13 دقيقة.

أمّا أقل أو أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي فهي في جزر القمر، حيث ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني في رمضان حوالي 12 ساعة و46 دقيقة.

ويصوم المسلمون في عدد من المناطق حول العالم مثل تشيلي، في أمريكا الجنوبية، أقل من 12 ساعة، بينما يصوم آخرون 20 ساعة في عدد من المناطق.

فيما يلي أطول وأقصر ساعات الصيام والدول التي توجد بها:

غرينلاند - النرويج - فنلندا (20 ساعة)

السويد - ألمانيا (أكثر من 19 ساعة)

الدنمارك - بولندا - بريطانيا - كازاخستان - بلجيكا - سويسرا (18 ساعة وأكثر)

رومانيا - روسيا - فرنسا - إيطاليا - أفغانستان - كندا (17 ساعة وأكثر)

إسبانيا - البرتغال - اليونان - الصين - كوريا الشمالية - تركيا - أمريكا - اليابان (أكثر من 16 ساعة)

باكستان - إيران (16 ساعة)

نيوزيلندا - الأرجنتين - جنوب أفريقيا - أستراليا - تشيلي (أقل من 12 ساعة)

إليكم ساعات الصيام ببعض العواصم العربية

بيروت في لبنان: 15.5 ساعة.

الرباط في المغرب: 16 ساعة

بغداد في العراق: 16 ساعة

دمشق في سوريا: 16 ساعة

القاهرة في مصر: 15.5 ساعة

فلسطين: 15.5 ساعة

الكويت: 15.5 ساعة

مسقط سلطنة عمان: 15 ساعة

الرياض في السعودية: 15 ساعة

الدوحة في قطر: 15 ساعة

دبي في الإمارات: 15 ساعة

الخرطوم في السودان: 14.5 ساعة

صنعاء في اليمن: 14 ساعة

موروني في جزر القمر: 12 ساعة.