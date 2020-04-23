تصل اليوم الخميس أول حصة من كواشف التحاليل الخاصة بإصابات وباء كورونا إلى مخبر مستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية المدية، حسبما كشف عنه النائب البرلماني عن ولاية المدية كبريتة محمد مساء أمس الأربعاء على موقعه الإليكتروني رابطا ذلك بلقاء عمل جمعه حول ذات الموضوع.

وليلتحق بذلك مخبر مستشفى المدية بالمخابر الفرعية التي تم ألحاقها بمعهد باستور منذ استفحال الإصابات المشتبهة بجائحة كورونا، وبذلك سيحد هذا الإجراء من معاناة انتظار المرضى المشتبهة إصاباتهم بهذا الداء والعائدة لنتائج التحاليل التي كانت مقتصرة على معهد باستور.

ويأتي ذلك دعما للبروتوكول القائم على الفحص بالأشعة المستخدم عادة للكشف عن مختلف الإصابات الصدرية والأعضاء التنفسية والمعمول به على مستوى ذات المستشفى احتياطيا منذ أزيد من ثلاثة أسابيع خلت دون تأكيد للإصابات مخبريا على أنها كوفيد 19 من عدمه محليا.