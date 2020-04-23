قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة فيروس كورونا، أن حصيلة الفيروس في العالم تجاوزت 2,6 مليون إصابة و180 ألف وفاة.

وأوضحت الجامعة أن عدد المصابين بلغ نحو مليونين و629 ألف شخص بزيادة نحو 64.4 ألف خلال يوم، فيما اقترب إجمالي الوفيات من 183,5 ألف حالة.

وتماثل نحو 785 ألف شخص للشفاء منذ بداية الوباء، حسب إحصاءات الجامعة.

ولا تزال قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا تتصدرها الولايات المتحدة (نحو 843 ألف إصابة) وإسبانيا (أكثر من 208 آلاف) وإيطاليا (187 ألفا) وفرنسا (157 ألفا) وألمانيا (نحو 150 ألفا).

ارتفاع طفيف في معدل الوفيات في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 440 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الوباء ارتفعت منذ أمس من 21717 حتى 22157 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 399 و430 و435 وفاة جديدة بسبب العدوى في البلاد الاثنين والثلاثاء والأربعاء على التوالي.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا خلال اليوم الأخير بـ4635 حالة جديدة، من 208389 حتى 213024 إصابة، ما يمثل أيضا ارتفاعا مقارنة مع معدل يوم أمس (4211 إصابة جديدة) وأول أمس (3968 إصابة).

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

الجائحة في جنوب شرق آسيا

عززت سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية صدارتها في قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة جنوب شرق آسيا بتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس، عن رصد 1037 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في هذا البلد الصغير إلى 11178، أي أكبر حصيلة في المنطقة.

وتعود الأغلبية الساحقة من هذه الإصابات إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.

من جانبها، لا تزال إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في المنطقة من حيث عدد الضحايا، بـ647 وفاة سجلت 11 منها في الساعات الـ24 الماضية.

وصرح مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع منذ أمس بـ357 حالة جديدة إلى 7775 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 960 شخصا.

وفي الفلبين، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء خلال اليوم الأخير بـ16 حالة وفاة جديدة وبلغت 462 وفاة.

كما أكدت وزارة الصحة تسجيل 271 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 6981، فيما بلغ عدد المتعافين 722 شخصا، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي عن قراره بشأن رفع إجراءات العزل الصحي المفروضة في البلاد أو تمديدها.

وفي تايلاند، سجلت السلطات خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة ناجمة عن كورونا، والضحية الجديدة سيدة في سن 78 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية ملموسة، وأصبح إجمالي عدد الوفيات 50 حالة.

وأكد المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير لا تزال خمس منها مجهولة المصدر، وتكثف السلطات عمليات الفحص في جزيرة بوكيت السياحية بغية الحد من انتشار العدوى.

وبشكل عام، أصيب 2839 شخصا بكورونا في تايلاند منذ يناير، وقد تماثل 2430 منهم للشفاء.

في الوقت نفسه، لا تزال فيتنام بؤرة استقرار في وجه الفيروس على مستوى المنطقة، وأعلنت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي.

الصين تسجل 10 إصابات جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية 22 أفريل، نزولا من 30 حالة سجلها قبل يوم غالبيتها لوافدين من الخارج.

وقالت اللجنة إن هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 23 حالة يوم الثلاثاء.

وأضافت أن عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة انخفض أيضا إلى 27 بعدما كان 42 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 82798 إصابة. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليظل الإجمالي 4632 حالة وفاة.

انخفاض في عدد الإصابات بكورويا الجنوبية

سجل مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم الخميس، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى حالتي وفاة.

وأشار البيان إلى أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاد يبقى في حدود 10 لليوم السادس على التوالي، بعد أن بلغ 18 حالة يوم السبت و8 حالات يوم الأحد و13 حالة يوم الاثنين و9 حالات يوم الثلاثاء و11 حالة أمس الأربعاء.

وبلغت حصيلة كورونا في البلاد 10702 إصابة و240 وفاة، فيما تماثل للشفاء 8411 شخصا بزيادة 134 شخصا خلال اليوم الماضي.

إيطاليا تعلن عن الدول التي أرسلت أطباءها لدعمها في مواجهة الجائحة

كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، عن وصول 300 طبيب وممرض أجنبي من الخارج لتقدم الدعم لبلاده في ظل الأزمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، إن "الأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين يقومون بورديات عمل قاسية في هذه الأسابيع لإنقاذ الأرواح"، مبينا أن "هؤلاء الأشخاص يستريحون بضع ساعات كل ليلة، لأنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وذكر دي مايو أنه "لدعم النساء والرجال الذين يعملون في مستشفياتنا، نقوم باستقدام العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخارج، حتى الآن، يساعدنا أكثر من 330 طبيبا وممرضا تم إرسالهم من دول أجنبية لدعم كوادرنا البيضاء".

وأعلن أن "العديد من المستشفيات الميدانية، المرسلة إلينا من الخارج أصلا، بإمكانها استيعاب أكثر من ألف مريض".

واستعرض وزير الخارجية البلدان المساهمة، وهي: ألبانيا، الصين، كوبا، ألمانيا، النرويج، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، تونس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، ولفت إلى أنه "تضاف إلى هذه الدول، جميع البلدان الأخرى التي قدمت لنا الكمامات والعديد من الأجهزة الصحية".

وتعتبر إيطاليا عالميا من بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.

1738 وفاة جديدة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 46583 وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839675، علما بأن حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

اطلاق سراح أكثر من 20 ألف سجين بالعراق

أطلقت السلطات العراقية، اليوم الخميس، سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".

وأضاف "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهما".

الإمارات تسجل 483 إصابة جديدة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات أمس الأربعاء، قفزة بـ483 حالة جديدة ووصلت إلى 8238 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن المصابين الجدد من جنسيات مختلفة وجميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من جنسيات مختلفة إثر إصابتهم بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 52 حالة وفاة.

وتماثل 103 مرضى للشفاء من كورونا في الإمارات خلال يوم، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1546 شخصا.

واشنطن تطالب بكين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء: "نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض حيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".

ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأصاب ما يزيد عن 2,6 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 180 ألفا.

السودان يسجل تراجعا في الحالات اليومية

أعلنت وزارة الصحة السودانية فجر اليوم الخميس عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في انخفاض عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 33 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، وأن معظمها ناجم عن مخالطة لحالات مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 163 حالة، و13 وفاة و14 حالة شفاء.