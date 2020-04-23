توقع الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تسويق حوالي 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه وأكثر من 80 ألف طن من اللحوم بنوعيها، مشيرا في تصريح لـ"الخبر" أن ممثلي أسواق الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية العامة واللحوم بالإضافة إلى المطاحن والمخابز ومصانع التحويل الغذائي يؤكدون وفرة المنتوجات وضمان تلبية الطلب طيلة أيام شهر رمضان المبارك وينفون أي ندرة في المواد الواسعة الإستهلاك ، مع التأكيد على عدم وجود أي مبرر لإرتفاع الأسعار خصوصا بعد تشديد الرقابة ضد جميع أشكال المضاربة ،وأن جميع أسواق الجملة والتجزئة تبقى مفتوحة ،داعيا في هذا السياق المواطنين والمواطنات تجنب مظاهر اللهفة وإجراءت الوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الإجتماعي .