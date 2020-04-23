صادق، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع تعديل قانون العقوبات وعلى قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، خلال عرضه مشروعي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات أمام أعضاء مجلس الأمة، أن محاربة خطاب الكراهية والتمييز، لا يمس بحرية التعبير بل انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو الذي يشكل تهديدا، مضيفا أن الجزائر الجديدة يتساوى فيها المواطنون أمام القانون وتتصدى فيها الدولة لخطاب التمييز والكراهية.