يناشد مكتتبي "عدل" السلطات العليا في البلاد، للوقوف على بعض التناقضات الحاصلة في مشاريع تشييد سكنات هذا البرنامج.

حسب ما يتداوله هؤلاء، فان قرار وقف الأشغال بسبب اجراءات الحجر لوقف تفشي الفيروس، لم يمس كل المواقع فسجل هؤلاء تواصل الأشغال ببعض المواقع عملا بقرار السلطات تسريح فقط 50 بالمائة من العمال، في حين أنها توقفت كليا في مواقع أخرى.

فيقول المكتتبون الموجهون لموقع أصلان 300 مسكن بسيدي عبد الله، أن الأشغال في موقعه توقفت كليا، خاصة ما تعلق بالربط بشبكات الغاز والكهرباء والتهيئة الخارجية، في حين تواصلت في مواقع أخرى فتم مؤخرا ربط موقع عين البنيان بالغاز والكهرباء.

وهو ما لم يحدث في موقعهم رغم استلام عدد من المكتتبين لمفتاح شققهم واستحال عليهم الالتحاق بها بسبب غياب هذه الضروريات.

حتى ما تتعلق بأشغال التهيئة الخارجية والأشغال بصفة عامة، حيث توقفت في بعض المواقع على غرار الموقع المذكور آنفا وتواصلت في مواقع أخرى حتى وإن كانت بوتيرة بطيئة.

وتنفس هؤلاء الصعداء أمس، بعد قرار وزارة السكن بضرورة استئناف أشغال التهيئة الخارجية، آملين أن يتم تعميم القرار لبعض الأشغال الأخرى التي لا تشكل خطرا على العمال.