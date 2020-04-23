انضم النجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الحملة التي يقودها المغني العالمي سولكينغ لمساعدة الأطباء والجمعيات الخيرية في الجزائر التي تكافح فيروس كورونا.

واستجاب قائد المنتخب الوطني لطلب ابن مدينة سطاوالي الذي أطلقه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تحت شعار "تضامن مع الجزائر".

ودعا محرز بدوره عبر خاصية "الستوري في حسابه، زملاءه بالمنتخب الجزائري لمشاركته في هذه الحملة، وهم ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، إضافة إلى نبيل بن طالب وسط ميدان نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والمعار من شالكه الألماني.