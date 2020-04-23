أعلنت ادارة بريد الجزائر مواقيت العمل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي يتزامن مع الحجر الصحي الجزئي.

ويكون العمل في الولايات التي يتم الحجر الصحي فيها على الساعة الثالثة زوالا يكون العمل بداية من السبت الي الأربعاء من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا.

أما بالنسبة للولايات التي يتم فيها الحجر الصحي من السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا فأوقات العمل من الثامنة والنصف 8:30 إلى غاية الثانية والنصف 14:30

أما الولايات التي بها الحجر الكلي فالتوقيت من إختصاص اللجنة الولائية.