توشك أشغال تزويد ملعب 40.000 مقعد، التابع للمركب الأولمبي الجاري إنجازه بوهران، بشبكة الإنارة على الانتهاء، حسبما علم اليوم الخميس لدى المديرية الولائية للتجهيزات العمومية صاحبة المشروع.

وأوضح نفس المصدر أنه تم القيام بالتجارب الأولى على مستوى المدرجات والأجزاء الخارجية للملعب مساء أمس الأربعاء، مضيفا بأنه سيتم قريبا الانتهاء من هذه العملية.

ورغم الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر والعالم بأسره بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ عدة أسابيع، فإن الأشغال على مستوى مختلف ورشات المركب الأولمبي والقرية المتوسطية ببلدية بئر الجير (شرق وهران) تسير "بوتيرة معتبرة"، حسبما لاحظه والي وهران عبد القادر جلاوي خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى ورشات المشروعين الثلاثاء المنصرم.