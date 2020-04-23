تم اليوم الخميس بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم1031 سيارة متعددة المهام وسيارات نفعية من نوع Sprinter وClass G من علامة مرسيدس-بنز لفائدة عدة إدارات وهياكل، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتم تسليم هذه السيارات لكل من المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة العدل ومستشفيات وكذا مؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، حسب نفس المصدر.