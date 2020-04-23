أعلنت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس، وينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة.

كما أعلنت الإمارات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ما يعني أن غدا الجمعة هو أول أيام الشهر الفضيل في البلاد وفق ما جاء على قناة سكاي نيوز عربية.

من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك حسب ما نقلت قناة الجزيرة.

في سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع هلال شهر رمضان عدم ثبوت الرؤية، وبالتالي فإن السبت 25 أفريل سيكون غرة الشهر الفضيل في السلطنة وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية على حسابها الرسمي في تويتر.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية ثبوت دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام وعليه يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام الشهر الفضيل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

كما أعلنت السلطات الدينية في سوريا والأردن، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال في البلدين.

وكانت أربع دول هي مصر وتونس ولبنان والعراق أعنت أمس الأربعاء أن بداية رمضان هذه السنة ستكون الجمعة 24 أفريل.