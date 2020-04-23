غادر 108 شخص ينحدرون من عديد ولايات الوطن اليوم الخميس الحجر الصحي بعد أن أمضوا فترة 14 يوما تحت المراقبة الطبية و ذلك بعد إجلائهم مؤخرا من تونس عبر المركز الحدودي بوشبكة (بلدية الحويجبات) بولاية تبسة، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن مغادرة هؤلاء الأشخاص للحجر الصحي بفندقي "البهجة" و"مهية بلاص" بعاصمة الولاية جاءت "عقب الاطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم".

وذكر ذات المصدر بأنه بتاريخ التاسع أفريل الجاري تم استقبال هؤلاء المواطنين الذين علقوا بدولة تونس إثر قرار الغلق المؤقت للحدود البرية بين الدولتين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار "كوفيد-19 ".

واستنادا لذات المصدر فقد أشرف المفتش العام للولاية بلقاسم بن طويلة رفقة المديرة المحلية للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أمينة بلغيث على انطلاق عملية ترحيل هؤلاء المواطنين إلى ولاياتهم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.

للتذكير فقد استقبلت ولاية تبسة منذ 18 مارس المنصرم أزيد من 490 مواطنا جزائريا تم إجلاؤهم على دفعات من دولة تونس بعد قرار الغلق المؤقت للحدود البرية بين البلدين خضعوا جميعهم للحجر الصحي الاحترازي وتم ترحيلهم إلى ولاياتهم في أفضل الظروف.