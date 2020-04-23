تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، قيس سعيد، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم مكالمة هاتفية أخوية من رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم".

وأضاف المصدر ذاته أن الرئيسين "تبادلا المعلومات حول تطور الوضع الصحي في البلدين، وظروف الجالية التونسية في الجزائر، والجالية الجزائرية في تونس".