يتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى حدود 35 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة وإلى أكثر من 40 دولار في بداية 2021، حسبما أورده اليوم الخميس بيان للبنك.

وجاء في البيان : "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، يليه انتعاش إلى حدود 42 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا في أكتوبر الماضي البالغة 58 دولارًا للبرميل و59 دولارا للبرميل".

وقد عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 30 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط وآمال خفض المنتجين الإمدادات من أجل التعامل مع الانهيار في الطلب.