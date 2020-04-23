أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط "Vortexa"، أن كمية المنتجات النفطية الرئيسية المحتفظ بها حاليا في مخزونات عائمة في أنحاء العالم زادت إلى أكثر من الضعفين في الشهر الفائت، لتصل إلى نحو 68 مليون برميل.

وقالت "Vortexa" إن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات في 22 أبريل مقارنة مع نحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التي تعصف باقتصادات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأميركية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل.

ومع تهاوي استهلاك النفط، من المقرر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، خفضاً قياسياً للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو. وقال محللون إن هذه التخفيضات قد تحتاج لتوسيع لتتناسب مع انخفاض الطلب.