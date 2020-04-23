دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الجزائريين إلى "مزيد من التضامن والتآزر والتحلي بأعلى درجات الانضباط" بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وذلك لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال تبون، في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، "وإذ أجدد لكم في هذه الليلة المباركة ندائي من أجل مزيد من التضامن والتآزر، والتحلي بأعلى درجات الانضباط، والصبر، واليقظة، فإني أحث مرة أخرى، المخالفين لقواعد الوقاية، على الكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر الصحي بدل تقليصه، ويضر بغيرهم وبوطنهم، سيما وأننا وفقنا والحمد لله حتى اليوم في منع بل وتضييق مساحة انتشار الوباء".

في هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية أنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي "تماشيا مع تطور الوضع في الميدان"، مضيفا أنه "كلما تحسنت المؤشرات هنا وهناك، اقتربنا من العودة إلى حياتنا العادية".