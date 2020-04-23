كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات فيما يخص السنة الدراسية في القريب العاجل.

وطمأن رئيس الجمهورية، في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان، التلاميذ والطلبة وأوليائهم على مصير السنة الدراسية، مؤكدا بأن "كل الإجراءات التي سوف تتخذ قريبا للتكفل بهذا الانشغال المشروع لن تكون إلا في صالح المتمدرسين في جميع أطوار التعليم".

من جهة أخرى، قال تبون أنه "ليس هناك أدنى شك في أن هذه الثروة البشرية التي تتعزز سنويا بمئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، هي التي تعول عليها بلادنا في بِناء النموذج الاقتصادي الجديد الذي يوفر الثروة، ويخلق مناصب الشغل، ويحصن استقلالنا الاقتصادي بالتحرر من تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية".