أعلن الوزارة الأولى رفع الحجر الشامل عن ولاية البليدة وإخضاعها للحجز الجزئي من الثانية زوالا إلى السابعة صباحا، ابتداء من أول يوم لشهر رمضان المصادف لغد الجمعة.

كما أعلنت الوزارة عن تعديل الحجر الجزئي المطبق على 9 ولايات هي الجزائر العاصمة، الـمدية، سطيف، وهران، تلمسان، عين الدفلى، تيبازة، بجاية وتيزي وزو، حيث سيبدأ من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا بعدما كان يبدأ على الساعة الثالثة زوالا.

فيما يخص الحجر المطبق على باقي الولايات فسيتم الإبقاء على نفس التوقيت من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا.

وجاء هذا القرار حسب بيان الوزارة الأولى "لدعم مواطنينا الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم، بكل مسؤولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره".