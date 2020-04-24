قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا وصل الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية.

ونقلت روسيا اليوم عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنه قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.