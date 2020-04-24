تحدث عبد الرحمن الرومي مدافع المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق، عن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين جمال بلعمري وإدارة النادي على خلفية تصريحات اللاعب الأخيرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"انستغرام".

وقال الرومي في تصريحاته عبر صحيفة "الشرق الأوسط" "أعرف تفاصيل الأزمة جيداً، وأرى أن جمال بلعمري يتحمل الخطأ بسبب مشاكله المتكررة، فكيف لعب مع منتخب الجزائر وهو مصاب في فترة حاجة الشباب له".

وتابع: "أتمنى أن ينضبط بلعمري خلال الفترة المقبلة، ورسالتي له هي أن يعود لمستواه المعروف، وهو يعلم جيداً محبة جمهور الشباب له، وعليه ألا ينسى أن النادي هو من أظهره حتى عاد للمشاركة مع منتخب بلاده".

وتوترت علاقة بلعمري مع إدارة الشباب خلال الموسم الحالي حيثُ كتب اللاعب الجزائري مؤخراً عبر حسابه بموقع انستغرام "تخيل يجبرونك تفسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل آخر عشان يبيعونك".

وذكرت تقارير صحفية مؤخراً أن جمال بلعمري يقترب من الرحيل عن الشباب بعد اهتمام أندية الهلال والنصر والأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد بلعمري مع نادي الشباب في جوان 2021، فقد شارك مع الليوث في 9 مباريات بواقع عدد دقائق 737 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2019/2020.