أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 2,7 مليون شخص، بارتفاع بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن الجائحة التي شملت 185 دولة، أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

الصين تسجل 6 إصابات جديدة

سجل بر الصين الرئيسي 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أفريل، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق.

وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.

أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي

أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ليلة الخميس أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية عن بعد.

أكثر من 7 آلاف متعاف في إفريقيا

تجاوز عدد المتعافين في فيروس كورونا إلى غاية مساء الخميس، في القارة الإفريقية، حاجز 7 آلاف شخص.

وبحسب موقع "ورلدو ميتر" المتخصص في رصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المتماثلين للشفاء في الدول الإفريقية، 7 آلاف و33 شخصا.

وتتصدر الجزائر دول القارة من حيث أعداد المتعافين، بـ 1355، تليها جنوب إفريقيا بـ 1055، ثم مصر بـ 935، والكاميرون بـ 397.

وانتشر الفيروس في كافة دول القارة السمراء، باستثناء ليسوتو، وجزر القمر، بعد تسجيل أول حالة في القارة بمصر.

وتأتي مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، والجزائر، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد المصابين بلغ 26 ألفا و144، توفي منهم أزيد من 800 شخصا.

أول دولة أوروبية تفتح حدودها

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.

كما رفعت الحكومة التشيكية القيود عن تحركات المواطنين داخل البلاد وسمحت بتنظيم تجمعات تصل إلى عشرة أشخاص.

وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن مواطني الاتحاد الأوروبي والطلبة في الجامعات الأوروبية سوف يتمكنون من دخول البلاد "بشروط معينة".

وقررت السلطات، اعتبارا من 27 أفريل، استئناف الدراسة في الجامعات وإعادة فتح المراكز الرياضية والمكتبات والمحالات التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 25 ألف متر مربع.

وأصيب 7187 شخصا بكورونا في جمهورية التشيك حتى الآن توفى منهم 213.

كوريا الجنوبية تفرض السوار الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل

قررت كوريا الجنوبية فرض ارتداء السوار الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي ابتداء من يوم 27 أفريل، وفي حال رفض ذلك، سيتم وضع المخالف تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.

وأوضحت السلطات الصحية اليوم الجمعة، أنها ستفرض ارتداء السوار الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي مثل الخروج أثناء العزل وعدم الرد على الاتصال الهاتفي، ابتداء من يوم 27 من الشهر الجاري.

ولكن ارتداء السوار الإلكتروني ليس إلزاما قانونيا، فهناك حاجة إلى موافقة المخالف على ارتدائه، وقررت الحكومة فرض الحجر الصحي في منشآت محددة في حال رفض ذلك من أجل تعزيز فعالية نظام السوار الإلكتروني، ويجب على المخالف أن يدفع تكاليف الحجر الصحي.

وقالت السلطات إن عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي شهد زيادة حادة منذ تطبيق إجراءات الدخول لجميع الأشخاص القادمين من الخارج مسجلا أعلى مستوى له عند حوالي 590 ألف شخص في يوم 14، ثم انخفض إلى 44.725 شخصا يوم 23 أفريل.

إصابة 26 موظفا ببعثة الأمم المتحدة في مالي

أصيب 26 موظفا في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي بالفيروس التاجي، بينما تعافى اثنان، أعلن ذلك يوم الخميس ممثل البعثة الرسمي أوليفييه سالغادو.

وقال "حتى الآن، تم الكشف عن إصابة 26 من موظفي البعثة المتكاملة بالفيروس التاجي. لقد تم عزلهم وتلقي المساعدة اللازمة".

وأعلنت السلطات في مالي، أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد تجاوز 300 شخص. توفي منهم 21، وتعافى 77.

43 إصابة جديدة داخل سفينة "كوستا أتلانتيكا" الإيطالية

أكد الأطباء إصابة 43 فردا آخر من طاقم سفينة "كوستا أتلانتيكا" السياحية الإيطالية في ميناء ناغازاكي الياباني بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي المصابين 91، حسبما ذكرت قناة NHK اليوم.

ويوم أمس الخميس، تم الإبلاغ عن إصابة 48 شخصا بالفيروس التاجي بين أفراد طاقم هذه السفينة، نقل أحدهم إلى المستشفى.

وبحسب وكالة "كيوتو" اليابانية، بلغ عدد الإصابات التي تم اكتشافها اليوم الجمعة 43 حالة، وبذلك أصيب ما مجموعه 91 شخصا بالفيروس على متن هذه السفينة.

ويتواجد على متن هذه السفينة السياحية المسجلة في إيطاليا، 623 شخصا جميعهم من أفراد طاقمها ولا يوجد بينهم أي ركاب أو سياح. وستكمل السلطات اليابانية اليوم فحصهم جميعا.

تراجع معدل الإصابات في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية فجر اليوم الجمعة عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنة وفاتين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم.

ويشهد معدل الإصابات تراجعا بعد تسجيل 33 إصابة الأربعاء و22 أمس الخميس.

وبظهور بيانات اليوم ارتفع العدد الكلي لحالات كورونا في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 174 إصابة، متضمنة 16 وفاة.

897 اصابة جديدة في سنغافورة

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة، أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، انخفاضا ملموسا اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالفيروس يوميا في البلاد على مدى ثلاثة أيام متتالية.