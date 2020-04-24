سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة في إطار تطبيق إجراءات الحجر الجزئي الذي يمس ولاية قسنطينة منذ تاريخ 28 مارس 2020 من السابعة مساء إلى السابعة صباحا من اليوم الموالي، إلى غاية صبيحة اليوم أول يوم من رمضان، 1719 مخالف من الراجلين، 1038 مركبة وضعت في المحشر، و16 دراجة نارية، 11 محل مخالف للتدابير المعروفة

أما عشية الشهر الفضيل فقد تم تسجيل 58 مخالفا من الراجلين، و06 مركبات مخالفة بالإضافة لدراجة نارية واحدة ومحل واحد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المرافقة لكل مخالفة بالتنسيق مع النيابة يضاف إلى ذلك توقيف 24 شخص في ذات الفترة تم تسجيل ضدهم قضايا جزائية تتعلق معظمها بالشجارات وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة وكذا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.