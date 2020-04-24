أعلنت مصالح الصحة بمستشفى الجلفة، أمسية أمس، عن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا، و هم من سكان بلدية البيرين و تتراوح أعمارهم ما بين 21 شهرا و 35 سنة، و كان قد حضر لحظة خروجهم والي الولاية بن عمر محمد.

هؤلاء المتعافين الأربعة من بين 14 شخص من عائلة واحدة، الذين تنقلت لهم العدوى من جدتهم التي كانت قد حضرت حفل زفاف في إحدى بلديات ولاية المدية، حيث خضعوا للعلاج لمدة 18 يوما، و سبق و أن شفي طفل من هذه العائلة و غادر مستشفى عين وسارة رفقة مصاب آخر من مدينة عين وسارة، و لم يبقى من أفراد هذه العائلة سوى 07 مصابين بمستشفى الجلفة و من المحتمل أن يغادروا هذا المستشفى اليوم أو غدا على أكثر تقدير حسب مصادرنا، لأنهم تماثلوا للشفاء و ينتظرون صدور التحاليل الأخيرة التي أرسلت لمعهد باستور.