أحصت مصالح الشرطة بأمن ولاية غرداية إلى غاية الأربعاء الفارط، مراقبة 1703 أشخاص و 943 مركبة و دراجة نارية، خلال عمليات التدخل اليومي ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي.

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية غردية، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف 457 شخصا كانوا محل خرق للحجر الجزئي دون رخصة من إجمالي 1703 أشخاص تم مراقبتهم، في حين تم وضع 217 مركبة و70 دراجة نارية على مستوى المحاشر البلدية، أصحابها خالفوا مضمون المرسوم المتعلق بمنع التنقل خلال الفترة المحددة للحجر الجزئي، وهذا دون رخصة أو مبرر مقنع، من مجموع 786 مركبة و157 دراجة نارية مراقبة.