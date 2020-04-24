انتقد أطباء ومختصون في المجتمع العلمي فكرة تلقيح مرضى فيروس كورونا المستجد بمواد التطهير، بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تطبيق هذا الإجراء لمحاربة العدوى.

وقال طبيب الأمراض الصدرية، فين غوبتا، في حديث مع NBC News "إن حقن أو ابتلاع أي نوع من مواد التطهير يعتبر فكرة خطيرة وغير مسؤولة"، مضيفا أن "هذا الأمر شائع بين الناس الذين يريدون إنهاء حياتهم" لا العكس.

وكتب الطبيب كاشف محمود، العامل بولاية فيرجينيا الغربية على "تويتر": بصفتي طبيبا، لا أنصح بحقن مواد التطهير في الرئتين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية داخل الجسم لعلاج فيروس كورونا"، مضيفا "لا تأخذوا النصائح الطبية من ترامب".

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن فكرة حقن مرضى "كوفيد-19" بمواد التطهير "تبدو مثيرة للاهتمام بالنسبة لي".

واقترح الرئيس الأمريكي أيضا "تعريض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية"، بهدف علاج مرضى الفيروس.