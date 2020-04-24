أوقفت أمس قوات الشرطة التابعة لفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، أشارت التحريات تورطه في نشر صور ومقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يشيد من خلالها بالأعمال الإرهابية والعناصر التابعة لمختلف التنظيمات الإرهابية بالجزائر و عبر العالم.

وكانت ذات الفرقة الأمنية تتابع وقائع هذه القضية من خلال رصد دقيق لمنشورات وصور عبر احدى صفحات الفايسبوك تشيد بالأعمال الإرهابية عبر عدة بلدان في العالم بما فيها الجزائر، وبعد فتح تحقيق قضائي باستعمال مختلف الوسائل التقنية الخاصة تم التعرف على هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأسفرت اجراءات تقديمه أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عن صدور أمر ضده بحبسه مؤقتا في انتظار المحاكمة.