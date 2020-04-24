أكد مدرب نادي مولودية الجزائر، نبيل نغيز، اليوم الجمعة، أن احتمال استئناف البطولة المتوقفة منذ 16 مارس بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، أضحى "معقدا"، معتبرا أنه من الضروري القيام بتحضير يدوم أربعة أسابيع إن تقرر العودة إلى التدريبات عقب 29 أفريل.

وصرح نغيز في حديثه مع الإذاعة الوطنية: "الأمور تعقدت وأضحت أكثر صعوبة. لكننا نأمل في أن يحدد المسؤولون تاريخا للاستئناف، ما يسمح لنا بالتحضير في أحسن الظروف وفق برنامج مسطر".

وقررت وزارة الشباب والرياضة، تمديد تأجيل كل المنافسات الرياضية، المتمثلة في البطولات الوطنية و دورات الكؤوس في جميع التخصصات إلى غاية 29 أفريل الجاري، بعدما تم تأجليها على مرتين في وقت سابق، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا.

وأضاف المدرب نغيز قائلا: "نحن ننتظر قرار السلطات للسماح للاعبين بالعودة إلى أجواء المنافسة، سوف نسطر برنامجا خاصا للجميع وهو ما تتطلبه هذه الوضعية المستجدة. في حال تقرر الاستئناف عقب 29 أفريل، سنكون بحاجة لفترة أربعة أسابيع على الأقل من التحضيرات من أجل استرجاع الوتيرة".

وقبل توقف البطولة الوطنية، كان شباب بلوزداد يحتل صدارة جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 40 نقطة متقدما على وفاق سطيف ومولودية الجزائر، اللذان يمتلكان نفس الرصيد، مع مباراة منقوصة لكل من "الشباب" و"العميد".