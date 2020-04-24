تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي عامر التابع لأمن ولاية المسيلة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة بتهمتي "المساس بالمصلحة الوطنية" و"إهانة هيئة نظامية "عن طريق منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حسب ما علم اليوم الجمعة من الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن وقائع القضية تعود إلى "إيداع شكوى من طرف الممثل القانوني لإحدى الإدارات المحلية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنشر معلومات مغلوطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تسيء إلى إدارته بالإضافة إلى التشهير بهيئات عمومية والمساس بها".

وبعد استكمال كافة الإجراءات تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة من أجل "عرض للجمهور منشورات لغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية" الذي بدوره أحالهم على جلسة المثول الفوري حيث أمر قاضي الجلسة بإيداع أحدهم الحبس فيما استفاد المشتبه فيهما الآخران من استدعاء مباشر، مثلما تمت الإشارة إليه.