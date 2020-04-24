تم بولاية الجلفة في إطار تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الجزئي منذ بدايته في الـخامس من الشهر الجاري، وضع زهاء 74 مركبة في المحشر، حسب ما علم اليوم الجمعة، من مصالح أمن الولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام، لدى ذات السلك محافظ الشرطة فيطس ساعد ، أن " إجراءات الحجر التي تتم في ظل استجابة معتبرة للمواطنين، مكنت في إطار مجابهة المخالفين لهذه الإجراءات الوقائية الخاصة بوباء ( كوفيد- 19) من وضع في المحشر لنحو 74 مركبة، وإخضاع زهاء 324 مركبة للمراقبة أثناء تطبيق فترة الحجر".

كما تم في نفس الفترة إخضاع 789 شخص للمراقبة، و تحويل 193 شخص للهيئات القضائية لمخالفتهم إجراء الحجر .

وفي هذا الإطار، قدمت مصالح الأمن عبر مختلف أمن الدوائر تسهيلات لأولئك الذي يحملون معهم رخصا قانونية للتنقل، حيث يتم فتح الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة أمام الكثير منهم لاسيما بالنسبة للعاملين في مداومات السلك الطبي وكذا الجهات الموكلة لها عملية النظافة .