تمكنت مصالح أمن عنابة من توقيف 336 شخصا، ووضع في المحشر 57 مركبة و 129 دراجة نارية في الفترة الممتدة من 17 أفريل الى 23 من الشهر نفسه .

أفادت المصالح ذاتها ، اليوم ، في بيان لها أن العملية سجلت لمخالفة المعنيين القرارات و التدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين .

و في جانب أخر قام عناصر الأمن العمومي بالتنسيق الأمن الحضري الثالث و مديرية التجارة بحجز 16 قنطارا من الدجاج و كميات أخرى من أحشاء الدجاج بسبب انعدام شهادة الصحة البيطرية ، و ذلك في إطار المحافظة على الصحة العمومية، و محاربة الممارسات التجارية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، البالغ من العمر 31 سنة .