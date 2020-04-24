تمكنت عناصر أمن دائرة العامرية (عين تموشنت) من توقيف شخص محل عدة أوامر بالقبض و حجز كمية هامة من المواد التبغية و الشماريخ و أكثر من 3 ملايين دج ، حسبما علم اليوم الجمعة لدى خلية الإتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي.

و تمت العملية بناء على معلومات مؤكدة تفيد بتنقل شخص مبحوث عنه و محل عدة أوامر بالقبض منتحلا هوية مزورة حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع به أسفرت عن توقيفه على متن مركبة سياحية بالمخرج الشرقي لمدينة العامرية (عين تموشنت) حيث كان يعتمد في تنقلاته على رخصة سياقة مزورة لهوية أخرى,وفقا لما أبرزه ذات المصدر الأمني.

و بعد تحويل الموقوف البالغ من العمر 42 سنة إلى مقر أمن دائرة العامرية للتحقيق معه و استصدار إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتمديد الإختصاص لمدينة وهران لتفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور على كمية هامة من المواد التبغية و الشماريخ و مبلغ مالي .

و أسفرت العملية عن حجز 2.555 جمرة خاصة بالشيشة و 14 صندوقا من ورق التبغ يحتوي على 10.300 وحدة "ماصة"و 380 علبة من السجائر المهربة و 263 وحدة شيشة من مختلف الأنواع و الأحجام و 944 علبة ألمنيوم خاصة بها إضافة إلى 201 وحدة من الشماريخ من الحجم الكبير و آلة حاسبة للنقود و مبلغ مالي يقدر ب3.62 مليون دج .

و أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة العامرية أمر إيداع في حق الموقوف بتهم التزوير و استعمال المزور و لوثيقة رسمية و حيازة بضاعة أجنبية محظورة عن طريق التهريب و انعدام الفوترة لبضاعة مستوردة.