يجري حاليا على مستوى ولاية وهران التحضير لتوزيع زهاء 50 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة في إطار العملية

التضامنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والترتيبات الخاصة بشهر رمضان الفضيل، حسبما أستفيد اليوم الجمعة لدى مصالح الولاية .

واستنادا إلى ذات المصالح فإن التحضير جاري لتوزيع 50 ألف طرد غذائي ستستفيد منه العائلات المعوزة بمناطق الظل الـ132 ببلديات الولاية الـ26 منها 20 ألف طرد غذائي جاهز للتوزيع على مستوى تعاونية الحبوب و البقول الجافة ببلدية السانية و هو أحد المخازن الثلاثة المخصصة لهذا العملية.

و ستتكفل بتوزيع هذه الطرود الغذائية التي تم جمعها من قبل المحسنين قرابة 300 جمعية من المجتمع المدني .

و ستمنح هذه الطرود الفئة التي لم تتحصل على منحة 10 ألاف دج مع العلم أنه تم لحد الآن إحصاء قرابة 60 ألف معني بهذه المنحة التي شرع في توزيعها الثلاثاء المنصرم عبر مكاتب البريد بمختلف بلديات الولاية .

و في ذات السياق استفاد أكثر من 300 صياد من إعانات على شكل طرود غذائية بادرت بها الغرفة المحلية للصيد البحري و تربية المائيات بالتنسيق مع المعهد الوطني للصيد البحري و تربية المائيات ببئر الجير و مديرية النشاط الاجتماعي لمساعدة هذه الفئة بسبب توقفهم عن العمل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .