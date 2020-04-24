أعلن والي ولاية البليدة كمال نويصر اليوم الجمعة أنه سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية و الفلاحية بشكل تدريجي و هذا عقب رفع قرار الحجر الصحي الشامل الذي استمر شهر للحد من تفشي قيروس كوفيد-19 و تعويضه بالحجر الجزئي.

وأضاف نويصر في تصريح للصحافة أنه تقرر عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضع الصحي العام و استبداله بالحجر الجزئي المحدد ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية السابعة صباحا الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي.

وأضاف ذات المسؤول أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الإلتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي.

وسيشمل هذا القرار الذي سيساهم في التخفيف من المعاناة و الأضرار التي تكبدها المتضررين من قرار الحجر الصحي الشامل، يضيف ذات المسؤول، شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لإعادة بعث النشاط الصناعي.

وبخصوص النشاط الفلاحي، أكد نويصر أن خصوصيته لا تعيق كثيرا المنظومة الصحية إلا أنه أكد أيضا أنه سيتم الترخيص لاستئناف العديد من الأنشطة الهامة.